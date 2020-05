Verdachte belastingfraude poogde tonnen terug te krijgen

De Belastingdienst heeft deze hoge teruggaven weten te voorkomen, aldus de FIOD.

Bij de aanhouding werd de computer van de verdachte in beslag genomen. Uit de eerder gedane belastingaangiften over die jaren bleek de man een ander, veel lager, inkomen te hebben. Het vermoeden is dat de verdachte willekeurige getallen vóór de echte bedragen heeft gezet en van enkele positieve bedragen negatieve bedragen heeft gemaakt. Daarmee heeft hij mogelijk geprobeerd hoge teruggaven te creëren, aldus de FIOD. In die nieuwe aangiften gaf hij uitzonderlijk hoge positieve en negatieve inkomsten aan met daarbij hoge ingehouden loonheffingen.