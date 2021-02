Amerikaanse radiobekendheid Rush Limbaugh (70) overleden

De conservatieve radiohost was een fel tegenstander van voormalig president Barack Obama, en een bondgenoot van de recent afgezwaaide Donald Trump. The New York Times omschrijft Limbaugh woensdag als het ’provocerende geluid van conservatief Amerika’.

Limbaugh overleed aan longkanker. Waar hij gestorven is, is niet duidelijk. „Ik had gewild dat Rush achter deze microfoon had gezeten”, zei zijn vrouw in de show, toen ze het nieuws bekendmaakte.