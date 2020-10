Bol.com verwijdert boeken met complottheorieën uit webwinkel

Het gaat bijvoorbeeld om het boek QAnon, An Invitation to the Great Awakening. In dat boek wordt - zonder bewijs - beschreven hoe een internationaal pedofielennetwerk de touwtjes in handen zou hebben op het wereldtoneel. Sinds donderdagmiddag is dat boek niet meer te koop bij bol.com.

Een ander voorbeeld is een boek van de Nederlandse schrijver Robin de Ruiter. In ’Coronacrisis: het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht is nabij’ trekt hij de ernst van het coronavirus in twijfel. De Ruiter suggereert dat het virus de opmaat is naar de vestiging van een nieuwe wereldorde, onder leiding van een leider waaraan de hele wereld is onderworpen.