’Duitse toeriste (18) door groep mannen verkracht op hotelkamer Mallorca’

De Duitse vrouw van 18 jaar was met een groep vrienden op vakantie op het eiland. Ze ontmoette een van de zes Duitse mannelijke toeristen van begin twintig in een uitgaansgebied van Playa de Palma. Daar zouden ze iets hebben gedronken.

Vervolgens gingen de twee, volgens doorgaans goed ingevoerde Spaanse media zoals Diario.es, naar het hotel van de Duitse man waar ze seks op vrijwillige basis met elkaar hadden. Daarna zouden vijf vrienden binnen zijn gekomen. Enkelen van hen zouden de vrouw hebben verkracht, terwijl de rest daarmee instemde en niets deed om dat te verhinderen.

De jonge vrouw wist uiteindelijk te vluchten en meldde bij de receptie van het hotel wat er was gebeurd. De receptionist zou onmiddellijk de Spaanse politie hebben gebeld, net als haar vrienden die het slachtoffer daarna belde.

Medische controle

De Duitse toeriste is overgebracht naar een ziekenhuis in Palma - de hoofdstad van de Balearen - voor een medisch onderzoek.

Vijf van de jongeren zijn gearresteerd in het hotel en overgebracht naar het hoofdkwartier van de Spaanse politie in Palma, in afwachting van hun proces zaterdag. Vrijdagochtend is er nog een Duitse toerist aangehouden.

De zaak wordt onderzocht door de Eenheid Familie en Vrouwen (UFAM) van de Spaanse Politie.