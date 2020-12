Dit zijn de meest voorkomende bijwerkingen van Pfizer-BioNTech vaccin

Een milde tot matige pijn op de plek van injectie werd in de testfase gemeld door 83 procent van de deelnemers tussen de 18-55 jaar en door 67 procent van de deelnemers tussen de 65-85 jaar oud. Vermoeidheid kwam ook vaak voor, opvallend genoeg vooral na de tweede dosis, die na circa drie weken wordt toegediend.

Gevaarlijk zijn de bijwerkingen echter niet. Daarom ziet de Gezondheidsraad geen enkele reden om tegen het gebruik van het vaccin te adviseren. Wel heeft de massale toediening in Engeland van het vaccin tot nu toe geleid tot drie gevallen van een zware allergische reactie. Observatie tot een kwartier na toediening lijkt daarom verstandig.

’Werkzaamheid boven verwachting’

In haar advies aan de minister van Volksgezondheid, dat op de dag voor Kerst naar buiten is gebracht, vraagt de Gezondheidsraad te beginnen met vaccinatie van ouderen. „Het vaccin werkt boven verwachting goed bij deze groep en bij hen treedt de meeste ernstige ziekte en sterfte op door Covid-19”, aldus de organisatie donderdag.

Verreweg de meeste coronadoden in Nederland, tot half december in totaal al meer dan tienduizend, zijn behoorlijk op leeftijd. Mensen van zestig jaar en ouder lopen dan ook het meeste risico, aldus de raad. En mede omdat dit middel juist bij deze mensen zo goed werkt, adviseert het orgaan „zo veel mogelijk van dit vaccin te reserveren voor deze groep en de vaccinatie te starten bij de oudsten.”

Zwangere vrouwen

Een „beperkt deel” van het vaccin „zou ingezet kunnen worden bij zorgmedewerkers om kwetsbare ouderen te beschermen en continuïteit van zorg te waarborgen.” De werkzaamheid en veiligheid van het vaccin bij zwangere vrouwen is nog niet onderzocht. Om deze reden zou het daarom nog niet gebruikt moeten worden in deze groep, totdat er meer onderzoeksgegevens beschikbaar zijn.

Uiteindelijk is het de bedoeling om met vaccins ook de verspreiding van het coronavirus zelf in te dammen. Daarvoor is het met alleen dit eerste vaccin nog te vroeg. De Gezondheidsraad vraagt wel aan het kabinet om nu al een strategie uit te denken met welke vaccinatie-strategie het virus eronder kan worden gehouden.

In het eerste kwartaal van 2021 wordt het tweede vaccin - van AstraZeneca - in een grote hoeveelheid verwacht. Daarmee kunnen dan eerst alle zorgmedewerkers worden ingeënt.