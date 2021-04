Familie van soldaat op Sovjet Ereveld na 76 jaar gevonden

Na 23 jaar onderzoek werd eerder deze maand dankzij nieuwe gegevens duidelijk dat Tsjitasjvili op het Sovjet Ereveld in graf 252 ligt. Hij was in 1941 als 21-jarige naar het front vertrokken om te vechten tegen nazi-Duitsland. Op 14 mei 1945 overleed hij in het Duitse Herne aan tuberculose. Hij lag onder een verkeerd gespelde naam begraven.

Zoektocht naar familie

Na het vaststellen van de juiste identiteit werd de zoektocht naar zijn familie in een dorpje in het Georgische wijngebied Kachetië gestart. Zijn familie reageerde volgens de stichting vol ongeloof en blijdschap op het onverwachte nieuws. De soldaat stond al sinds de oorlog als vermist te boek. Pas na het zien van de foto van zijn grafsteen in Leusden durfden ze het wonderlijke nieuws te geloven, aldus de stichting.

Decennialang lagen de soldaten daar min of meer anoniem. Hun identiteit was niet vastgesteld, hun familie niet opgespoord. Totdat de Amersfoortse onderzoeker Remco Reiding van de Stichting Sovjet Ereveld zich erin vastbeet. Inmiddels heeft hij meer dan 250 soldaten geïdentificeerd en van meer dan 220 van die soldaten ook de familie opgespoord.