Purmerend in de maag met asielzoekers die in hongerstaking willen gaan

Het is geen feest nee, erkent fractieleider Barbara Jonk van de Stadspartij Beemster Polder Partij een bezoek aan de crisisnoodopvang in Baanstee-Noord. Op het terrein waar straks een milieustraat moet komen, staat nu een paviljoentent zonder ramen waar je nog geen foto aan de muur kunt hangen. Er verblijven 450 asielzoekers. „Het is uiterst sober.”

Veel te doen is er evenmin. Er zijn vrijwilligers en maatschappelijke organisaties die soms creatieve activiteiten organiseren of fietsles geven. Bewoners mogen meebepalen wat er ’s avonds wordt gekookt.

Dit is dan ook crisisnoodopvang, bedoeld voor enkele dagen tot hooguit enkele weken. De voorzieningen zijn er nog kaler dan bij ’gewone’ noodopvang, die weer armoediger is dan de gewone asielopvang.

Vanwege het schreeuwende tekort aan opvangplekken wonen er momenteel zo’n 7000 asielzoekers in dit soort tijdelijke opvanglocaties. Ook in Purmerend zouden asielzoekers maar een paar weken blijven. Maar hier zitten asielzoekers al negen maanden in de crisisnoodopvang. „De IND is moeilijk bereikbaar, dus ik snap de frustratie”, zegt Jonk.

Geen walhalla

Toch heeft ze er ’moeite mee’ dat een deel van de asielzoekers uit protest tegen de lange procedure in hongerstaking zegt te gaan. „Ik snap dat je andere verwachtingen hebt als je bent gevlucht en denkt dat het hier een walhalla is. Dat is het niet. We hebben grote aantallen asielzoekers, we vangen oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op en intussen moeten we ook zorgen voor de eigen jongeren die een woning zoeken.”

Zorgwethouder Harry Rotgans brandt z’n vingers niet aan de kwestie. „Dan moet je bij de Veiligheidsregio zijn.”

Het kabinet heeft sinds afgelopen zomer de overvolle asielopvang betiteld tot nationale crisis, waarmee het net als in de coronacrisis een lastig probleem bij de niet-verkozen gremia van de 25 veiligheidsregio’s neer kon leggen. Die namen de crisisnoodopvang op zich. In februari besloten de 25 veiligheidsregio’s als uiterste gebaar de noodvoorziening nog één maal te verlengen tot komende zomer.

Grotere groep hongerstakers

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zet zich intussen schrap voor een grote groep hongerstakers, zo bericht het Noordhollands Dagblad. „Er is hier eten en onderdak, maar verder niets”, vertelt de 20-jarige Yasser AlMousa, de Engelssprekende woordvoerder van de groep. Volgens haar gaan alle bewoners dinsdag in hongerstaking als er tegen die tijd niks is verbeterd. „We zijn dankbaar voor de hulp maar willen verder met ons leven. Dit is geen plek om zo lang te wonen.”

„We kijken samen met de locatiemanagers en basisarts wat er in het geval van een hongerstaking nodig is”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Aan het onderliggende probleem, een hoge asielinstroom en een tekort aan opvangplekken, kan de veiligheidsregio niks doen en de gemeente evenmin. „Wij zijn ook maar een probleem aan het oplossen dat het Rijk door slechte organisatie heeft geschapen”, zegt Jonk.

De asielinstroom is inmiddels weer aan het toenemen, terwijl de achterstanden bij IND nog altijd hoog zijn. De dienst probeert momenteel achterstanden weg te werken door de zaken van kansrijke asielzoekers uit Syrië, Turkije en Jemen schriftelijk af te doen in plaats hun vluchtverhalen via een gesprek te checken.