Lente voorlopig ongekend zonnig: ’20 graden komt weer in zicht’

Met name de maand maart was zonovergoten, en daardoor ook recorddroog. Gemiddeld viel over het hele land maar 9 millimeter regen, waarna april duidelijk meer neerslag telde. Dat viel zelfs even in sneeuw aan het begin van de maand, maar daarna vooral in regen. Er viel meer dan normaal, aldus de meteorologen.

Tegen alle zon staat dan wel dat de eerste helft van de lente kouder verliep dan gemiddeld. In De Bilt was het 7,4 graden, tegenover 7,8 normaal. Het vroor regelmatig in de nacht, terwijl het overdag flink opwarmde. „We hadden echt een paar koude dagen, begin maart maar ook eind maart, begin april was het gewoon koud. Daar staan wat warmere dagen tegenover en dat middelt dan uit”, aldus Van der Linden.

Warme dagen

April verloopt vooralsnog relatief fris met 7,5 graden tegenover 9 normaal. Toch hebben we ook de eerste landelijke warme dag al genoteerd, op 12 april. Dat is niet uitzonderlijk, benadrukken de meteorologen. Vrijwel iedere eerste helft van de lente levert wel een warme dag op. Bovendien mogen we ons verheugen op meer warme dagen, verwacht Van der Linden. Dat begint al dit Paasweekend, maar ook daarna is de verwachting alleraardigst.

„Het koude weer keert niet terug. Het wordt wellicht iets minder zacht dan nu, maar voor de rest van de maand zal de temperatuur normaal of iets boven normaal uitkomen. En dan komt de 20 graden, zeker eind april, al snel weer in zicht”, aldus de meteoroloog van Weeronline. Qua neerslag moeten we rekenen op een normale tweede helft van de lente. Dat betekent dat het vaak droog zal zijn, met wat buien en een enkele grijze dag met regen.

Insmeren

Voor diegenen die de zon zijn ontwend heeft Weer.nl nog een dringend advies: smeer je goed in als je veel buiten bent. Dat advies geldt zeker tussen 12.00 en 15.00 uur. De komende dagen is de UV-index bij onbewolkt weer 4. Dat betekent dat je huid gemiddeld na een half uur onbeschermd in de zon al kan verbranden, zegt het weerbureau. De huid is na het winterseizoen ook nog niet zo veel gewend.

„Een beetje UV-straling van de zon is goed voor je, voor de aanmaak van vitamine D, maar te veel is dus niet verstandig. Naast het verbranden (en sneller verouderen) van je huid, is te veel UV-straling ook slecht voor je ogen en is het de belangrijkste oorzaak van huidkanker”, waarschuwt Weer.nl.

Smog

Ook mensen met longaandoeningen of hart- en vaatziekten moeten opletten. Zkij kunnen volgens het RIVM dit weekend beter geen zware lichamelijke inspanning doen, vanwege verwachte smog. Door de paasvuren in Duitsland en het oosten van Nederland is er dit weekend kans op smog door fijnstof. Door het rustige voorjaarsweer en de oostelijke wind kan de fijnstof zich over heel Nederland verspreiden.