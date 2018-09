Oldtimers protesteren CO2-neutraal

De stichting is voor schone lucht en niet „domweg pro autorijden” maar protesteert tegen de „oneerlijke en symbolische” milieuzone in Rotterdam. De organisatoren „begrijpen dat onze auto’s iets uitstoten” en hebben die uitstoot afgekocht.

Oude vervuilende auto’s mogen Rotterdam niet in omdat in grote delen van de havenstad een milieuzone is ingesteld om de luchtkwaliteit verbeteren. De eigenaren van oldtimers vinden hun auto’s rijdend cultureel erfgoed waar de overheid meer waardering voor zou moeten hebben. Vorig jaar was er ook zo’n protesttocht en daar deden honderden auto’s aan mee.