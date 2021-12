Jeffrey van den D. wil ’sorry’ zeggen na doodsteken van ex Clarinda die achter kinderwagen liep

Kopieer naar clipboard

Politie en hulpdiensten in Den Bosch na een schokkende steekpartij waarbij een 34-jarige moeder Clarinda om het leven is gebracht. Ⓒ Fotopersbureau Midden Brabant

DEN BOSCH - De man die ervan wordt verdacht in september zijn ex-vriendin Clarinda op klaarlichte dag in Den Bosch te hebben doodgestoken, was woensdag liever in levende lijve in de rechtbank aanwezig geweest dan via een videoverbinding. Dat zei de 32-jarige man uit Nieuwegein tijdens een tussentijdse zitting. „Ik had de mensen graag in de ogen willen kijken om sorry te zeggen. Het is allemaal heel verdrietig en dit is zo onpersoonlijk.”