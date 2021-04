Deel Nederland in het wit: bijna 20 centimeter sneeuw op Vaalserberg

Het dikste sneeuwdek dat ooit in Nederland in april is gemeten bedraagt 20 centimeter. Dat gebeurde op 11 april 1978 in het Zeeuwse Renesse. Sneeuw in april is niet heel bijzonder, maar de hoeveelheden van vandaag zijn dat wel. Tegenwoordig zien we gemiddeld eens in de drie jaar sneeuwvlokken in april. Zo’n 40 jaar geleden was dat bijna elk jaar, meldt Weeronline.

De laatste keer dat er in april een flinke laag sneeuw lag, was op 26 april 2016. Toen viel in het oosten lokaal zo’n 4 centimeter. Een dik pak hadden we voor het laatst op 14 april 1999 met in Overijssel lokaal 15 centimeter. Deze eeuw is in april nooit meer dan 5 centimeter gevallen.

Komende dagen geen sneeuw meer

Vanmiddag trekken nog buien over het land. Daarbij valt voornamelijk regen en plaatselijk hagel en natte sneeuw. De temperatuur loopt op naar 6-7 graden, waardoor de sneeuw niet blijft liggen. Donderdag en vrijdag blijft het zo goed als droog met maxima van 8-13 graden.