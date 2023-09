CDA-leider Bontenbal wil ’basisbaan’ en hogere vermogensbelasting

„Zo laten we werken meer lonen en zorgen we dat de sterkste schouders ook echt de zwaarste lasten dragen”, zegt Bontenbal vrijdagavond bij de Hannie van Leeuwenlezing in Amersfoort. Het is de eerste grote toespraak van Bontenbal in zijn rol als nieuwe partijleider. In de speech heeft het CDA-Kamerlid veel aandacht voor het thema ’bestaanszekerheid’.

Kinderopvang

Bontenbal stoft onder meer een oud CDA-plan af voor de invoering van een ’basisbaan’ voor mensen in de bijstand. „Waardoor niemand langs de kant hoeft te blijven staan en iedereen naar vermogen meedoet en een bijdrage kan leveren”, zegt hij. Ook wil Bontenbal de kinderbijslag en het kindgebonden budget flink verhogen. Voor mensen met een laag inkomen of een laag middeninkomen moet de kinderopvang bijna gratis worden.

Verder zegt de CDA-leider een ’omslag’ te willen maken ’naar een andere overheid’. „Naar een overheid voor wie je geen nummer bent, maar een mens. Een overheid die bereikbaar is en aanspreekbaar. Wij willen dat de gemeente de ruimte krijgt om alle schulden van een gezin over te nemen, zodat het gezin niet meer met tig commerciële partijen moet dealen.”

Bontenbal zegt dat hij in de traditie van de in 2018 overleden CDA-coryfee Hannie van Leeuwen staat: hij omschrijft zichzelf als ’sociaal en conservatief’. Op zaterdag presenteert het CDA de complete kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Maandag wordt het CDA-verkiezingsprogramma bekendgemaakt.