Californië op scherp na overstromingen: ’Er komt nog meer regen’

Nadat de regen de afgelopen dagen al stevig huishield in Californië, bevinden zo’n vijf miljoen mensen zich nog steeds in de risicozone voor overstromingen. Want het is nog niet voorbij. „De staat heeft de afgelopen vier jaar te kampen gehad met droogte, en nu hebben we storm na storm”, zei Eleni Kounalakis, vice-gouverneur van Californië, woensdag. „We hebben de afgelopen twee weken zes stormen gehad. Dit is het soort weer dat je in een jaar krijgt en we hebben het in twee weken samengeperst.” In het noorden en het centrum van de staat is het nog uitkijken voor (meer) overstromingen.

De grote hoeveelheid water dat de afgelopen dagen uit de lucht viel, is volgens Amerikaanse media te wijten aan ’atmosferische rivieren’. Dat zijn luchtstromen die verzadigd zijn met vocht en die kunnen dat vocht duizenden kilometers meedragen. „In twee weken tijd zijn vijf atmosferische rivieren Californië binnengekomen”, zei Kounalakis. „Alles is nat. Alles is verzadigd. Alles staat op een breekpunt, en er komt nog meer regen.” Verwacht wordt dat er nog vier atmosferische rivieren de staat zullen bereiken in de komende tien dagen.

Door de hevige overstromingen lieten al 17 mensen het leven. Een jongetje van vijf wordt ook nog steeds vermist. De jongen werd door het water meegesleurd in San Luis Obispo maandagochtend (lokale tijd). De zoekactie naar de jongen moest maandag een tijd lang gestaakt worden doordat de weersomstandigheden te gevaarlijk geworden waren.

Tientallen - misschien zelfs honderden - huizen raakten beschadigd en in zowel Los Angeles, als Santa Maria ontstond er een groot zinkgat. In Malibu kwam een grote rots naar beneden waardoor een belangrijk weg een tijd lang moest worden afgesloten. In Santa Barbara zijn er problemen met de riolering en in de hele staat zouden zo’n 100.000 mensen zonder stroom zitten. Voor veel inwoners van de staat is er te weinig tijd tussen de stormen om de echte schade te kunnen opmeten, veel wegen zijn onbegaanbaar.

Modderstromen

Precies vijf jaar geleden kwamen in Montecito, zo’n 140 kilometer ten noordwesten van Los Angeles, meer dan twintig mensen om het leven door modderstromen veroorzaakt door hevige regenbuien. Met name bosbranden hebben in de regio vegetatie verwoest waardoor het risico op ernstige modderstromen toeneemt.

Bij de 9000 inwoners van Montecito horen onder anderen de Britse prins Harry en zijn gezin, evenals de tv-persoonlijkheden Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres. Het is niet duidelijk of zij geëvacueerd zijn.