Tienduizenden geëvacueerd na stormen in Californië, 17 doden

Hevige regenbuien hebben plotselinge overstromingen veroorzaakt. Bomen vielen om en belangrijke snelwegen moesten worden afgesloten. In Zuid-Californië werden windstoten van 64 km per uur gemeten. Volgens de website Poweroutage.us zaten dinsdag ongeveer 180.000 huizen en bedrijven in Californië zonder stroom.

Woensdag wacht Californië een nieuwe storm, die volgens de nationale weerdienst (NWS) voor maar liefst 18 centimeter nieuwe regen in Noord-Californië zal zorgen. De bergen van de Sierra Nevada kunnen op enkele meters sneeuw rekenen, aldus de NWS, die het noodweer wijt aan een „eindeloze aanval van atmosferische gebeurtenissen.”

Modderstromen

Precies vijf jaar geleden kwamen in Montecito, zo’n 140 kilometer ten noordwesten van Los Angeles, meer dan twintig mensen om het leven door modderstromen veroorzaakt door hevige regenbuien. Met name bosbranden hebben in de regio vegetatie verwoest waardoor het risico op ernstige modderstromen toeneemt.

Bij de 9000 inwoners van Montecito horen onder anderen de Britse prins Harry en zijn gezin, evenals de tv-persoonlijkheden Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres. Het is niet duidelijk of zij geëvacueerd zijn.