FNV: uitbreiding gemeentestakingen naar onder meer Den Haag

Momenteel wordt actiegevoerd bij de stadsreiniging in Utrecht. Deze week wordt in die stad geen vuilnis opgehaald. Eerder waren er al werkonderbrekingen in onder meer Amsterdam en Almere.

De FNV laat weten dat er van 6 februari tot en met 8 februari geen afval wordt ingezameld in Tiel, Zaltbommel, Culemborg en Geldermalsen. Op 9 februari zijn er werkonderbrekingen in Emmen en de Drechtsteden Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht, Zwijndrecht en Dordrecht.

In Den Haag leggen honderden medewerkers van de Haagse Straatorganisatie het werk neer op 13, 14 en 15 februari. Straten worden dan niet meer schoon gehouden en ook het onderhoud aan de straten ligt stil.

’Enorme actiebereidheid’

„Al weken is duidelijk hoe groot de onvrede is onder gemeenteambtenaren over het erg lage loonbod van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten”, zegt Gijsbert Boggia, bestuurder Den Haag van FNV Overheid. „En toch was ik nog verrast over de enorme actiebereidheid.”

De sector waarop de cao voor gemeenteambtenaren van toepassing is telt ruim 187.000 werknemers. De FNV stelde medio november een ultimatum nadat het cao-overleg met de VNG op niets was uitgelopen. Zo boden de gemeenten een loonsverhoging van 5 procent op 1 februari en nog eens 3 procent per 1 april 2024. De FNV wil daarentegen een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar. Ook eist de vakbond automatische prijscompensatie in de cao voor 2024.