Heijmans verliest kort geding tegen gemeente Weert: 9133 mails niet vernietigd

Heijmans probeerde via een kort geding te voorkomen dat e-mails kunnen worden ingezien door de wethouders. Hij vreesde dat die dan in verkeerde handen zouden terechtkomen, waardoor de veiligheid van hem en zijn gezin in gevaar zou komen. Op de mails en bijbehorende documenten was volgens de gemeente beslag gelegd in verband met een integriteitsonderzoek naar Heijmans, en omdat De Limburger via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzage wilde in de mailwisseling van Heijmans met een raadslid.

Volgens de rechtbank had Heijmans bij de bestuursrechter moeten zijn, en niet, zoals nu, bij de civiele rechter. „De bestuursrechter kan in dit geval ook voldoende rechtsbescherming bieden waar het gaat om de privacy-aspecten”, aldus de rechtbank. En de rechtbank ziet geen concrete aanwijzingen dat zijn veiligheid in gevaar is. De gegevens worden immers door de gemeente bewaard. De rechter ziet daarin geen veiligheidsrisico’s.

„Het voorgaande betekent dat de kortgedingrechter in dit geval inhoudelijk niet oordeelt over het handelen van de betrokken gemeentelijke organen en dat hij ook niet ingrijpt in de gang van zaken”, aldus de rechtbank.

Het gaat om 9133 mails die Heijmans in januari had gewist. Ze waren nog opgeslagen in een back-up en die back-up hadden de wethouders in beslag genomen, naar eigen zeggen om vernietiging te voorkomen.

Volgens Heijmans was de inbeslagname onrechtmatig, strijdig met de wet, en een ondermijning van het burgemeestersambt.

De gemeenteraad van Weert wil van Heijmans af en heeft de Kroon gevraagd hem te ontslaan. Weert heeft inmiddels een waarnemend burgemeester omdat Heijmans zich ziek heeft gemeld.