Lichaam vermiste Jarmen (14) uit Vriezenveen gevonden

De 14-jarige Jarmen Hakkers. Ⓒ Politie Twenterand

Vriezenveen - Het lichaam van de sinds dinsdagmiddag vermiste 14-jarige Jarmen Hakkers is gevonden aan de Bovenlandweg in Vriezenveen. De jongen uit Vriezenveen was sinds dinsdagmiddag 16.00 uur vermist en is mogelijk door een verkeersongeval om het leven gekomen.