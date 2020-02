Politie start zoektocht naar vermiste Jarmen (14) uit Vriezenveen

Jarmen is rond dat tijdstip voor het laatst met zijn zwarte pitbike gezien op de Veenschapweg in Vriezenveen. De tiener is 1.75 meter lang en heeft blond haar. Hij droeg een zwarte jas, blauwe spijkerbroek en zwarte werkschoenen.

Heeft u hem gezien of iets van hem gehoord? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.