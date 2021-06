Man (39) op Curaçao gearresteerd in zaak Amsterdamse vergismoord

In 2020 werd een andere verdachte, Emylio G., al aangehouden. Hij zat al vast vanwege een ander wapendelict en zit daarvoor een straf van 16 jaar uit. D. speelt ook een rol in onderzoeken naar meerdere liquidaties.

Bouchikhi zou in 2018 per vergissing zijn doodgeschoten, terwijl hij aan het werk was als stagiair in het buurtcentrum aan de Wittenburg in Amsterdam. De schutters zouden hem hebben aangezien voor een crimineel die ze zochten. De dood leidde tot een grote schok in de wijk. Er is een gedenksteen gemaakt voor de jongen, in de gevel van het pand.