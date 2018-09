Twee invallen in Limburg in fraudeonderzoek

Ⓒ Peter Schoonen

DEN BOSCH - Bij doorzoekingen in een huis in Echt en een kasteel in Roosteren is donderdag beslag gelegd op onder meer administratie, computers, auto's en audioapparatuur. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten. De invallen in Limburg hebben te maken met een strafrechtelijk financieel onderzoek naar een hoge ambtenaar van de gemeente Helmond die wordt verdacht van verduistering.