Tusk herbenoemd ondanks fel Pools verzet

De regeringsleiders van de EU besloten donderdag op een top in Brussel de 59-jarige Tusk vanaf 1 juni een tweede termijn te gunnen. De meesten vinden dat hij de afgelopen 2,5 jaar goed werk heeft geleverd. Tusk toonde zich zeer verheugd.

„Dankbaar voor het vertrouwen en de positieve beoordeling door de regeringsleiders”, twitterde hij. „Ik zal mijn best doen de EU beter te maken.” Hij werd uitbundig gefeliciteerd na de beslissing. Die viel al na een half uur, stukken sneller dan verwacht.

De Poolse premier Beata Szydlo had vooraf gezegd absoluut niet in te stemmen met de herbenoeming van haar landgenoot en had gedreigd de top te torpederen. Zij vindt dat Tusk, die de Poolse regering tussen 2007 en 2014 leidde, zich vanuit Brussel bemoeit met de Poolse politiek, terwijl dat zijn taak niet is. Ook heeft hij kritiek geuit op de aanval van Warschau op de rechtsstaat en persvrijheid.

Tal van regeringsleiders hadden eerder op de dag steun uitgesproken voor een tweede termijn van Tusk, onder wie premier Mark Rutte. „Hij is het fatsoenlijke gezicht van de Europese Raad. Een voortreffelijke man, een goede voorzitter.” De Duitse bondskanselier Angela Merkel had vooraf nog een gesprek met Szydlo. De Poolse was uiteindelijk de enige die tegen was.

De post van permanent voorzitter van de Europese Raad werd in 2009 gecreëerd. Tusk is na de Belg Herman Van Rompuy de tweede die de functie vervult. Hij is niet alleen voorbereider en voorzitter van bijeenkomsten van de 28 regeringsleiders, maar de ’EU-president’ vertegenwoordigt hen ook in de internationale arena.