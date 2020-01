Iran verrijkt meer uranium dan voor atoomakkoord

„De druk op Iran is verhoogd maar we blijven vooruitgaan”, aldus Rohani. Iran heeft zijn verplichtingen die uit het akkoord voortvloeien teruggedraaid sinds de VS uit de overeenkomst zijn gestapt en de sancties weer heeft ingesteld.

Het akkoord is destijds gesloten omdat westerse mogendheden vrezen dat het land anders in het geheim een atoomwapen zal proberen te ontwikkelen.