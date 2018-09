Stelling: Neushoorns in dierentuinen permanent bewaken

1 / 2 1 / 2 Ⓒ TLG

Met de afslachting van neushoorn Vince in een Franse zoo lijken stropers hun werkterrein verlegd te hebben. Niet eerder was een Europese dierentuin doelwit van stroperij. De moord op Vince is lucratief, want 1 kilo hoorn van een neushoorn levert op de zwarte markt zeker 51.000 euro op. Moeten neushoorns in onze dierentuinen beter beschermd worden tegen deze illegale hoornjacht?