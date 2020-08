Canadese predikant vast in Myanmar na corona-uitbraak

Lah komt zelf uit het Aziatische land en keert soms terug om daar te prediken. Hij zou eerder dit jaar een gebedsdienst hebben gehouden in Yangon. De autoriteiten hadden dat soort bijeenkomsten verboden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Na die dienst zouden ook veel volgelingen van Lah positief hebben getest op het virus. De autoriteiten arresteerden de geestelijke nadat hij in mei weer was hersteld. Hij riskeerde een gevangenisstraf van drie jaar, maar die viel uiteindelijk fors lager uit.

De tijd die Lah heeft doorgebracht in voorarrest, wordt volgens zijn advocaat nog afgetrokken van zijn straf. Aanhangers van de Canadese predikant begonnen bij de rechtbank in Yangon te juichen toen ze hoorden dat de strafmaat meevalt.

Lah had zijn publiek eerder verzekerd dat ze zich geen zorgen hoefden te maken over het virus „Als mensen de Bijbel en Jezus in hun hart hebben, kan de ziekte niet binnenkomen”, zegt hij in een filmpje van een bijeenkomst. „De enige persoon die kan genezen en vrede kan brengen tijdens deze pandemie is Jezus.”