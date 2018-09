'Huren moeten met 10 procent omlaag'

Uit berekeningen van de Woonbond blijkt dat van 2012 tot 2015 het gemiddelde netto besteedbaar inkomen van huurders op jaarbasis met €900 daalde. Het huren van een sociale huurwoning is per jaar gemiddeld €816 duurder geworden.

"Huurders komen zo in de knel. Dit gaat niet langer", reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de cijfers. "De huren moeten 10% omlaag om te zorgen voor betaalbare huurprijzen. Een nieuw kabinet moet betaalbaarheid in de sociale huursector weer centraal stellen. Door de huurexplosie de afgelopen jaren zijn veel huurders financieel in de problemen gekomen."