Meer wapens voor Oekraïne: ’Cruciaal moment op het slagveld’

Het scenario waar de NAVO weken geleden al voor waarschuwde is uitgekomen: de Russen hebben hun focus verlegd naar de Donbas en voeren nu een zware artillerie-oorlog. Oekraïne kampt met stevige verliezen en smeekt het westen om meer wapentuig. Een adviseur van president Zelenski deelde onlangs een verlanglijst op Twitter met daarop duizenden moderne zware wapens.

Cruciaal moment

„Oekraïne staat voor een cruciaal moment op het slagveld”, erkent de Amerikaanse minister Austin (Defensie) woensdagavond in Brussel. „We moeten de inzet voor Oekraïne verder versterken.”

Onder leiding van de Amerikanen kwamen defensieministers uit 49 landen bijeen voor de zogeheten Oekraïne-contactgroep. Deze club opereert bewust buiten de NAVO om zo directe betrokkenheid van het bondgenootschap bij het conflict met Rusland te vermijden. Tijdens de vergaderingen worden vooral militaire verzoeken en leveringsopties afgestemd. Inmiddels is de groep groter dan alleen NAVO-leden, zo schoof Ecuador voor het eerst aan. Hoewel de NAVO niet formeel betrokken is, vond de vergadering wel plaats op het hoofdkwartier van de Westerse alliantie in Brussel.

Tijdens de topontmoeting hebben de Amerikanen aangekondigd de militaire leveringen voor een bedrag van 1 miljard dollar op te schroeven. Het gaat onder andere om 18 pantserhouwitsers, antischeepsraketten, artillerie en munitie. Washington heeft al HIMARS-raketsystemen toegezegd. De Britten hebben in Brussel aangekondigd een onbekend aantal vergelijkbare raketsystemen voor lange afstanden te leveren, Duitsland zegt drie MARS II-systemen toe.

Kostbaar tijdverlies

Oekraïne juicht de levering van meer moderne en zware wapens toe, maar het heeft wel een nadeel voor de strijd. De militairen op het slagveld werken veelal met oude Russische wapens en moeten eerst getraind worden door het Westen om bijvoorbeeld met de pantserhouwitsers te kunnen werken. Dat zorgt voor kostbaar tijdverlies en vertraging in leveringen. De vijf Nederlandse pantserhouwitsers zijn bijvoorbeeld nog steeds niet in Oekraïne aangekomen vanwege de trainingen, die zijn overigens wel bijna afgerond.

Nederland werd tijdens de persconferentie van de Amerikanen nog geprezen voor de inzet. Voor de Tweede Kamer is het nog niet goed, de coalitie eist meer wapenleveringen en wil desnoods de voorraadkast leegtrekken.

Minister Ollongren (Defensie) ziet het als een aanmoediging en wil samen met andere landen afspraken maken met fabrikanten.

Over het opmaken van de voorraad is ze behoudender: „De NAVO moet zichzelf verdedigen en daar moeten we onze bijdrage aan leveren. Daarvoor moeten onze militairen kunnen trainen en daar hebben we voorraden voor nodig. Tegelijkertijd kunnen we nooit hebben dat Rusland deze oorlog wint. Het is dus cruciaal dat Oekraïne door kan gaan met de strijd.”