Coalitie vreest uitglijder De Jonge

Binnenland

Coalitiepartijen terughoudend in oordeel gebruik van privé-mailadres Hugo de Jonge

Coalitiepartijen VVD en D66 zijn terughoudend in hun oordeel over het gebruik van een privé-mailadres door Hugo de Jonge in zijn tijd als coronaminister. De Jonge liet dinsdagochtend weten donderdag in de Kamer te verschijnen voor het debat over de mondkapjesdeal. Hoe hard hij wordt aangepakt, zal v...