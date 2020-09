20 miljard voor Nationaal Groeifonds

Dat zeggen ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) maandagochtend bij de presentatie van het Nationaal Groeifonds, dat sinds een jaar op het Binnenhof door het leven gaat als het ’Wopke/Wiebes-fonds’. De focus komt in eerste instantie te liggen op projecten waar al goed uitgewerkte plannen voor liggen die snel uitgewerkt kunnen worden.

„We willen investeren voor de dag van morgen, om niet te zeggen de dag van overmorgen”, zegt Hoekstra maandagochtend. Dat moeten we volgens hem doen door het ’vergroten van onze productiviteit’. De belastingopbrengsten daarvan kunnen we dan weer gebruiken om ook in de toekomst collectieve voorzieningen zoals de zorg en het sociale vangnet te kunnen blijven betalen.

Onafhankelijke commissie

De beoordeling van projecten die in aanmerking willen komen voor geld uit het fonds, blijft uit handen van de politiek. Daarom stelt het kabinet een onafhankelijke commissie aan die een oordeel geeft over projecten die zich melden. Daarin zullen onder meer oud-topman van DSM Feike Sijbesma, ASML-ceo Peter Wennink en oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zitten.

Volgens Wiebes is het nodig dat de verdeling van het geld uit de politiek gehaald wordt. In het verleden draaide dat namelijk te veel uit op een politiek steekspel. „Het geld ging niet naar waar het eigenlijk het best had kunnen belanden”, zegt Wiebes.

Het fonds moet dus zo veel mogelijk uit politieke handen blijven, maar voor het zo ver is moet de Tweede Kamer nog wel goedkeuring geven aan de begroting van 20 miljard euro die Hoekstra en Wiebes voor het fonds in elkaar zetten. Dat kan nog een pittige strijd worden, aangezien de coalitie geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer heeft. En PvdA en GL hebben zich maandagochtend meteen kritisch uitgelaten over het fonds.

Projecten moeten aangemeld worden

Projecten die aanspraak willen maken op geld uit het Nationaal Groeifonds, kunnen zich melden bij het ministerie waar hun idee onder zou vallen. Het moet gaan om serieuze projecten, het kabinet heeft de ondergrens voor een investering gezet op 30 miljoen euro. Een bovengrens is er niet. Het desbetreffende ministerie dient het voorstel vervolgens in bij het fonds, dat een eigen begroting krijgt.

Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat wat het kabinet betreft naar ’kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie’. Minister Hoekstra zegt dat het geld wordt geleend. „Daarbij maken we gebruik van de extreem lage rente”, wijst de minister op de gunstige voorwaarden waarmee het kabinet momenteel schuld kan maken.