Afspraak met toeslagouders ’op laatste moment’ afgezegd

Volgens Leijten hadden de ouders vrij genomen van werk en een oppas geregeld, om hun dossiers door te nemen. Maar de afspraak zou afgebeld zijn, terwijl de ouders met hun stapels multomappen klaar zaten op de bank, tweette Leijten.

De reacties op de tweet van de SP’er zijn niet van de lucht. ’Dit is toch pure minachting’, ’wat een klucht’ en ’werkelijk schofterig, reageren verschillende twitteraars.

’Misverstand’

Volgens een woordvoerder van staatssecretaris Snel (Financiën) is er sprake van een ’misverstand’. Er was wel contact geweest met de ouders, maar daar was volgens de Belastingdienst geen afspraak voor maandag uit gerold. Dat de ouders nu teleurgesteld achterbleven, noemt de woordvoerder ’supervervelend’.

Maar volgens de drie moeders, die maandagmiddag gezamenlijk twee medewerkers van de Belastingdienst zouden treffen bij één van hen, was de afspraak voor maandagmiddag ’dubbel bevestigd’. Een uur voordat de medewerkers op de stoep zouden staan, kwam er een belletje: we komen morgen. „Als dit een misverstand is, is het wel weer heel slordig”, zegt één van de moeders, Dulce Goncalves Tavares.

Dossier opgevraagd

De ouders hadden hun dossier opgevraagd in de hoop daaruit te kunnen halen waarom de Belastingdienst hen jarenlang onterecht als fraudeur met kinderopvangtoeslag hadden gezien. Duizenden ouders moesten bedragen terugbetalen die konden oplopen tot tienduizenden euro’s of zelfs een ton. Van sommige ouders werd beslag gelegd op hun auto, of ze werden zelfs hun huis uitgezet door de fiscus.

Snel moet woensdag op het matje verschijnen in de Kamer om uit te leggen waarom hij de gelakte documenten zo naar de ouders had gestuurd. Hij zegde vrijdag al toe dat de ouders in een persoonlijk gesprek ook uitleg zouden gaan krijgen.

Teleurstelling

De moeders zijn teleurgesteld. „Je vraagt je af: gaat dit nog goed komen?”, zegt Dulce Goncalves Tavares. Ze had voor de afspraak speciaal afgelopen week extra uren gedraaid, zodat ze vandaag vrij kon zijn. Tijdens de ontmoeting met de Belastingdienst had ze gehoopt te antwoorden krijgen op de vraag waarom haar dossier voor inzage grotendeels onleesbaar was gemaakt. Sowieso wil ze op die ene vraag antwoord hebben: waarom ben ik als fraudeur aangemerkt?

Volgens Leijten was voor de afspraak sprake van optimisme: „Voor het eerst ging de Belastingdienst met die ouders in gesprek. Dan is het zó treurig dat het wéér fout gaat.”

Schuldsanering

Dulce Goncalves (39, drie kinderen) kreeg net als haar zusje Fatima (37, twee kinderen) in 2013 nadat de opvang van hun kinderen werd gesloten het bericht dat ook zij fouten hadden gemakt en kinderopvangtoeslag dienden terug te betalen. Bij Dulce kwam dat neer op 125.000 euro. Ze had nog geluk dat ze de gemeente Rotterdam als werkgever had die haar in de wettelijke schuldsanering hielp. „Anders had ik het geld in één keer moeten terugbetalen.” Afgelopen oktober was ze schuldenvrij verklaard. „Hoewel de Belastingdienst dat nog steeds niet heeft geregistreerd.”