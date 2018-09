Magere steun Aboutaleb voor Asscher

Een gezamenlijk bezoek woensdag aan een achterstandswijk in Rotterdam, was op papier de uitgelezen gelegenheid voor Aboutaleb om de kwakkelende partijleider nog even publiekelijk op te hemelen. Maar tijdens de ontmoeting met de lokale wijkagenten en buurtjongeren was daar geen sprake van. Aboutaleb, in strak pak met stropdas, sprak over zijn stad. Asscher, zonder stropdas en bovenste overhemdknoopje open, keek toe.

Gevraagd of Asscher nog wel de juiste man is om de partij te leiden, klonk Aboutalebs antwoord zelfs ontwijkend: „Het congres van de PvdA heeft hem aangewezen als de partijleider van de PvdA. Daar moet u denk ik uit concluderen dat de leden van de PvdA, inclusief mijn persoon, hem een geschikte leider hebben gevonden.”

Over zijn eigen politieke toekomst wil Aboutaleb, die volgens eerdere peilingen als enige PvdA’er Mark Rutte uit het torentje had kunnen jagen, nog altijd niet speculeren. „Ik ben burgemeester van Rotterdam”, luidt steevast zijn antwoord.