Man overleden tijdens werk bij Tata Steel

De 27-jarige man uit Beverwijk werkte in de buitenlucht aan een erts-transportband toen hij plots onwel werd. Hij is vervolgens per ambulance naar het AMC vervoerd, waar hij later overleed.

Artsen onderzoeken nu waaraan de medewerker is overleden. Onduidelijk is nog of zijn overlijden in verband staat met zijn werkzaamheden of dat hij bijvoorbeeld is gestorven na hartfalen, zegt een woordvoerder van Tata Steel. "We weten het gewoon niet", aldus de zegsman. "Feit is dat de man in de buitenlucht werkte en dat er vooralsnog geen indicaties zijn van ontsnapte chemische stoffen of andere bedrijfsongevallen."

Wel zijn uit voorzorg zes collega's in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk onderzocht, omdat zij ook aan de transportband werkten. Maar zij zijn daarna in goede gezondheid naar huis gestuurd, aldus de woordvoerder.