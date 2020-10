Corona-experts: ’Nederland dreigt slechtste jongetje van de klas in West-Europa te worden’

De corona-afdeling van het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Ⓒ Robin Utrecht

Rotterdam - Het reproductiegetal, de besmettingsgraad en de ziekenhuisdruk: de coronacijfers spelen bij het kabinetsbeleid een cruciale rol. Maar wat vertellen ze ons eigenlijk? Volgens experts zijn we hard op weg om ’het slechtste jongetje van de klas in West-Europa te worden’. Al is de situatie minder urgent dan in maart.