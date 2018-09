PvdA: Ingrijpen bij huizengekte

Dat eist Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA). Hij stelt dat kopers in de huizengekte te vaak afzien van een financieringsvoorbehoud of een bouwkundige keuring om het de verkoper zo veel mogelijk naar de zin te maken.

Nijboer noemt dit ‘zeer onverstandig’: „We moeten voorkomen dat mensen een kat in de zak kopen of door de overspannen huizenmarkt in de financiële problemen raken.”

Oververhit

Nijboer wil dat de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) snel een halt toeroept aan de ‘onwenselijke concurrentie op voorwaarden’. „Als ze dat niet doet, moet het kabinet in actie komen, desnoods met een wet. Het kopen van een huis is de grootste financiële beslissing in je leven. In delen van Nederland is de huizenmarkt oververhit, wordt overboden en geconcurreerd op verstandige voorwaarden. Makelaars zouden dat niet meer moeten accepteren.”