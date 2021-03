Man in Zutphen aangehouden wegens dreigen met terrorisme

Premium Buitenland

Belgische terroristenjager doet boekje open

Hun werk is om levensgevaarlijke arrestanten van hun bed te lichten en terroristen te stoppen voor ze toeslaan. De Dienst Speciale Interventies (DSI) in Nederland is een gesloten bolwerk waarvan de leden zelden spreken. In een boek vertelt hun Belgische collega Lionel D. nu zijn verhaal.