Man mag thora en bijbel verbranden bij ambassade Israël in Zweden

De Israëlische publieke omroep meldt dat de Israëlische regering probeert de voorgenomen verbranding tegen te houden. „Dit is een uiting van haat en gebrek aan respect die niets van doen heeft met de vrijheid van meningsuiting”, citeert de omroep de Israëlische ambassadeur in het Scandinavische land.

Premier Benjamin Netanyahu schrijft op Twitter dat Israël de zaak hoog opneemt. „De heilige boeken van alle religies moeten worden gerespecteerd”, zegt hij. Minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir spreekt op het sociale medium van „antisemitisme.” De als radicaal bekendstaande Ben-Gvir wil dat Israël zijn ambassadeur terugroept uit Zweden als de protestactie niet alsnog wordt verboden. Zijn collega-minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen noemt de actie in de krant The Times of Israel een „haatmisdrijf.”

Eind juni stak een Irakese vluchteling tijdens een protestactie in de Zweedse hoofdstad een koran in brand. Ook hij had toestemming hiervoor gekregen. De koranverbranding leidde tot woedende reacties in landen waar veel moslims wonen. In Irak werd de Zweedse ambassade bestormd.

Ook de Europese Unie veroordeelde de actie. „Het verbranden van de koran of een ander heilig boek is beledigend, respectloos en een duidelijke daad van provocatie”, schreef de diplomatieke dienst van de EU, EEAS, in een verklaring.

In januari verbrandde een rechts-extremistische Deens-Zweedse politicus een koran uit protest. Ook dat leidde tot felle reacties uit islamitische landen. In februari verbood de Zweedse politie een koranverbranding buiten de Turkse ambassade, omdat de openbare orde en veiligheid in het geding waren.