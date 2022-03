Man valt pakketbezorger aan met hamer en raakt oog kwijt: Rotterdammer (30) opgepakt

Binnenland

Negen mannen aangehouden in groot onderzoek cokehandel

De politie heeft afgelopen dinsdag negen verdachten aangehouden in een grootschalig onderzoek naar de invoer van cocaïne in de Rotterdamse haven. De negen mannen hadden elk een eigen rol in de drugshandel, en een van hen was werkzaam bij een bedrijf in de haven.