Spaanse elektricien die liters bier dronk tijdens werk ’onrechtmatig ontslagen’

Een Spaans elektriciteitsbedrijf in de zuidoostelijke regio Murcia had in september 2021 een werknemer ontslagen die al 27 jaar in dienst was. Dat gebeurde nadat een privédetective die door het bedrijf was ingehuurd de man had betrapt op het drinken van grote hoeveelheden alcohol tijdens de werkuren, zo schrijft The Guardian.

Een detective had de man in het oog gehouden op drie verschillende dagen in juli 2021. In zijn ontslagbrief werd opgesomd waarop de werknemer betrapt was. Op de eerste dag gingen de man en een collega om 8.27 uur „iets” drinken in een café. ’s Middags kochten ze eten, vier blikken San Miguel-bier en een fles van een liter Estrella de Levante-bier. In de namiddag dronk de man nog een blik bier. Even voor 18.30 uur kocht en dronk hij nog een blik bier, waarna hij met de bestelwagen van het bedrijf terugreed naar Murcia.

Een paar weken later stelde de privédetective vast dat de werknemer en twee collega’s tegen het einde van hun middagpauze al zeven liter bier soldaat maakten. Daarna dronk de man nog twee blikken van 33 cl Heineken en een ander blik bier.

Op de derde dag dat de man geobserveerd werd, dronk hij aan het begin van de middag een fles bier van 33 cl, bij zijn lunch drie glazen rode wijn en een glaasje sterke drank.

Volgens zijn ontslagbrief werd de man ontslagen wegens „herhaaldelijk en overmatig alcoholgebruik tijdens de werkdag”, wat het fysieke welzijn van zichzelf en zijn collega’s in gevaar bracht, zowel op het werk als achter het stuur van de bestelwagen van het bedrijf.

’Geen bewijs dat hij dronken was’

De werknemer vocht zijn ontslag aan. Met succes: het hooggerechtshof van Murcia heeft nu geoordeeld dat het bedrijf onvoldoende grond voor een ontslag aanbracht. Het bedrijf toonde volgens de rechtbank namelijk niet aan dat de man dronken was of niet in staat om zijn werk te doen of met de bestelwagen te rijden op het einde van de werkdag. „Op geen enkel punt vermeldt de privédetective tekenen van dronkenschap of onhandigheid bij het stappen. Evenmin is bewezen dat zijn fysieke of mentale capaciteiten verminderd waren tijdens zijn taken als een elektricien.”

Het zou ook onmogelijk zijn om te bepalen hoeveel de man precies dronk en of hij daarmee boven de toegestane limiet kwam om nog te mogen rijden. De man dronk samen met zijn collega’s, vooral tijdens pauzes en terwijl ze ook aten „en verfrissingen nodig hadden”, klinkt het in het vonnis. Bovendien moet volgens de rechtbank rekening gehouden worden met het warme klimaat en de „geografische gebruiken” in juli in de regio.

Het hooggerechtshof heeft het elektriciteitsbedrijf bevolen de elektricien opnieuw aan te nemen of hem een schadevergoeding van 47.000 euro te betalen.