Vijf handamputaties tijdens jaarwisseling, ondanks vuurwerkverbod

De chirurgen hebben wel veel minder slachtoffers met ernstig vuurwerkletsel behandeld. In vergelijking met voorgaande jaren nam het aantal slachtoffers met bijna twee derde af.

Vorig jaar stond de teller begin januari op vijftig slachtoffers en tien (gedeeltelijke) handamputaties. „Gezien de ernst van vuurwerkletsels blijft de NVPC pleiten voor ingrijpende maatregelen door de overheid. Verbied consumentenvuurwerk en zet maximaal in om de handel in en het afsteken van illegaal vuurwerk te bestrijden”, aldus de brancheorganisatie.

De achttien slachtoffers van de laatste ronde waren allemaal jongens of volwassen mannen die zelf het vuurwerk hadden aangestoken. Vijf slachtoffers zijn minderjarig, het jongste slachtoffer is 10 jaar, het oudste slachtoffer is 67 jaar. In veel gevallen ging het om cobra’s, nitraatbommen en strijkers. De NVPC noemt het opvallend dat plastisch chirurgen dit jaar geen omstanders hebben behandeld.