Govert de Roos was Sylvia Millecams vaste fotograaf: ’Ze was zo open over haar seksualiteit’

Binnenland

Ex-prof Hoefdraad overleden, verdachte in België gepakt

UPDATE Jergé Hoefdraad, de voormalig Ajacied die zondagochtend in Amsterdam Zuidoost door zijn hoofd werd geschoten en sindsdien in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is dinsdag alsnog aan zijn ernstige verwondingen overleden. De hoofdverdachte is in België opgepakt.