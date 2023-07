Premium Het beste van De Telegraaf

Niet genoeg plek voor slachtoffers soldaten Dood altijd dichtbij voor Oekraïners: ’Die raket was op ons gericht’

Door Mischa van Diepen

De moeder van de gesneuvelde soldaat Vasil Kardasj wordt door haar andere soldatenzoon ondersteund terwijl de kist in de lijkwagen gaat. Ⓒ De Telegraaf

Het is een pijnlijk ritueel dat in veel plaatsen in Oekraïne plaatsvindt. De begrafenis van de gevallenen aan het front. Veel vlagvertoon, maar vooral veel verdriet. Vaak weten ouders en vrienden niet wat er precies is gebeurd, behalve dat hun geliefden zijn gestorven.