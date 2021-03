AstraZeneca-vaccin krijgt nieuwe naam

Op 25 maart keurde het EMA de naamsverandering van het AstraZeneca-vaccin goed. Voortaan gaat het vaccin dus door het leven als Vaxzevria en dat gaat onder meer gepaard met een nieuwe verpakking. Het gaat enkel om een naamsverandering, het vaccin zelf blijft hetzelfde.

Verontrustende verhalen over trombose en een tekort aan bloedplaatjes zorgden er eerder voor dat onder meer Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en ook Nederland half maart besloten om tijdelijk te stoppen met het middel. Maar het stoppen uit angst voor grootschalige, heftige bijwerking, was onnodig. Volgens Emer Cooke, directeur van de EMA, wegen ’de voordelen op tegen de nadelen’. „Het is veilig en effectief. Dat is de wetenschappelijke conclusie.”