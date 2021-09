Nederlandse fietsster (24) doodgereden door dronken bestuurder in Frankrijk

Straat in Saint-Denis-en-Val (beeld ter illustratie). Ⓒ Google Maps

Den Haag - Een Nederlandse vrouw uit Den Haag is overleden nadat ze op de fiets werd aangereden door een beschonken man in het Franse Saint-Denis-en-Val. Het ongeluk gebeurde twee weken geleden. Een paar dagen later is de vrouw in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.