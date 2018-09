Belgische F-16's in actie boven Nederland

Een F-16. Ⓒ ANP

FLORENNES - Twee Belgische F-16's hebben dinsdagochtend boven Nederland een vrachtvliegtuig met radioproblemen begeleid naar België en vervolgens overgedragen aan de Britse luchtmacht. België en Nederland verdedigen sinds 1 januari beurtelings het Benelux-luchtruim. Het is de eerste keer dat de Belgische toestellen in actie kwamen sinds het verdrag hierover in werking trad.