FvD stelt verrast vast: ’Hele wereld lijkt wel tegen ons te zijn’

FvD probeert in tientallen gemeenteraden zetels bij elkaar te sprokkelen. Maar een machtsfactor in de lokale politiek lijkt de partij van Thierry Baudet niet te worden. „De hele wereld lijkt soms tegen ons te zijn”, zegt Jasper van der Voort, landelijk FvD-campagneleider én kandidaat-raadslid in de gemeente Westland.

Hij zegt wat veel partijleden denken tijdens de FvD-uitslagenavond in een afgelegen kasteel in het Limburgse Baarlo. Vele honderden FvD’ers reageren joelend en honend als er filmpjes voorbijkomen met beelden van Hugo de Jonge, Mark Rutte en Kajsa Ollongren. „Oprotten!”, roept iemand.

’Een begin’

Als de eerste peilingen voorbijkomen, kijkt FvD-Kamerlid Jansen dus beteuterd. „Maar ik zie dit wel als een begin”, zegt hij nog. „Dit is een bruggenhoofd om de partij verder uit te bouwen.”

Ondanks alle negatieve publiciteit rond pro-Russische uitspraken van Baudet en Holocaust-opmerkingen door Kamerlid Gideon van Meijeren, kon FvD deze raadsverkiezingen eigenlijk alleen maar ’winnen’. Want deed de partij in 2018 enkel in Amsterdam mee, dit keer stond FvD in vijftig gemeenten op het stembiljet. Vier jaar geleden won FvD in de hoofdstad drie van de 45 raadszetels.

Het lijkt erop dat veel voormalige FvD-kiezers zijn afgehaakt vanwege extreme standpunten die de partij de laatste jaren heeft geuit: het anti-coronabeleid en de recente weigering van partijleider Baudet om de inval van Poetin in Oekraïne te veroordelen. „Een prachtige kerel”, zei Baudet over de Russische president.

Dat FvD met stoom en kokend water kandidatenlijsten moest samenstellen in vijftig gemeenten, leidde tot opvallende keuzes. Zo bleek de Hengelose lijsttrekker op een forum te hebben gezegd uit te kijken naar de dag dat de verantwoordelijken voor het coronabeleid ’met de kop op het hakblok liggen’. En de Eindhovense nummer 2 noemde toenmalig coronaminister Hugo de Jonge in een tweet een ’seriemoordenaar’.

Bedreigingen

Maar ook de partij zélf kampt met bedreigingen. Zo werd het partijkantoor van FvD in Amsterdam deze week nog beklad. Op de voordeur van het partijkantoor stond ’fascist’ geschreven. Daarop besloot de gemeente om een camera bij het kantoor op te hangen. Dat gebeurde eerder ook al bij de Amsterdamse woning van Baudet.

De campagne van FvD verliep allesbehalve vlekkeloos. Zo verschenen in Arnhem FvD-posters met daarop een foto van de skyline van aartsrivaal Nijmegen. En in allerlei plaatsen stond de leus ’Femke weg!’ op de posters, verwijzend naar de Amsterdamse burgemeester. Dat vonden inwoners van Hengelo en Groningen een tikkeltje vreemd.

Maar FvD-leider Baudet liet woensdagavond weten dat hij de toekomst zonnig inziet. „Five more years!”, scandeerde hij richting de volle zaal.