’Verontrustende’ stijging ongevalscijfers: ’Toename van bijna 25 procent’

Ook het aantal ongelukken waarbij alleen blikschade viel te noteren steeg fors met 6104 incidenten tot een totaal van 55.534 aanrijdingen. Dat blijkt uit ongevalsdata van Smart Traffic Accident Reporting (STAR), waar onder andere politie, overheid en ANWB in samenwerken.

Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie, is verontrust over de toename. „Wij zien de cijfers dagelijks en zijn daardoor niet echt verrast, maar we hadden het uiteraard ook liever anders gezien. Maar veel heeft te maken met de verhoogde verkeersintensiteit. Het is overduidelijk dat het weer veel drukker op de weg is en we meer naar kantoor gaan. Dat heeft helaas ook negatieve consequenties voor de ongevalscijfers.”

„Daarnaast hebben we de afgelopen maanden helaas te maken gehad met een aantal zware ongevallen met daarbij meer dodelijke slachtoffers tegelijk”, stelt Broer, die ook constateert dat er een toename van het aantal slachtoffers is dat zich fietsend verplaatst omdat de populariteit ervan toeneemt. „En dat zijn dan vooral oudere verkeersdeelnemers.”

Menselijk falen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) stelt dat „menselijk leed in het verkeer absurde vormen” aanneemt als er naar de kille getallen gekeken wordt. „Zo’n 95% van alle verkeersongevallen ontstaat als gevolg van menselijk falen. De mens is de zwakste schakel en daar moeten we ons dan ook op richten”, zegt Rob Stomphorst namens de vereniging. „De grootste verkeersveiligheidswinst kunnen we boeken door het indammen van (te) hoge snelheden, het voorkomen van alcohol, drugs en lachgas tijdens deelname aan het verkeer en het uitschakelen van interactieve communicatie via de smartphone tijdens het rijden.”

„Politiek gezien moet verkeersveiligheid weer topprioriteit krijgen en wel zo snel mogelijk. De pakkans moet gewoon omhoog en dat betekent meer blauw op straat of uitbreiding van digitaal toezicht. Mensen moeten denken dat wangedrag in het verkeer ieder moment kan worden waargenomen en bestraft. Dat is nu absoluut niet het geval”, constateert Stomphorst, kijkend naar de nieuwste ongevalscijfers.

„Het aantal ongevallen, gewonden, doden en de (maatschappelijke) financiële kosten van ongevallen rechtvaardigt dat zeker”, vindt ook Broer, die vindt dat de focus meer gericht moet zijn op verkeersveiligheid. „Ik hoop dan ook dat dit gebeurt bij afwegingen op lokale, provinciale en landelijke overleg- en beslistafels. Ook is het noodzaak dat organisaties weggebruikers blijven voorlichten, aanspreken en een beroep op hun verantwoordelijkheid doen. En in het verlengde van die aanpak zal de politie naar vermogen blijven handhaven.”