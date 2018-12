Kwetsbare wijk holt achteruit

Ella Vogelaar op bezoek in een Rotterdamse wijk Ⓒ Roel Dijkstra

DEN HAAG - De verbetering van kwetsbare wijken is de afgelopen jaren in het slop geraakt. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk, constateert belangenvereniging G32, een netwerk van bestuurders van 38 grote steden in Nederland, na onderzoek.