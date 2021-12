Rohingya slepen Facebook voor rechter

De aankondiging komt een dag nadat Rohingya-vluchtelingen een rechtszaak aanspanden tegen het bedrijf wegens haatzaaien tegen de vervolgde moslimminderheid op het platform. Ze eisen ruim $150 miljard Amerikaanse dollar aan compensatie. De Amerikaanse techgigant zegt echter dat het besluit weken geleden was gepland.

De identificatie van de bedrijven baseert Meta op een rapport uit 2019 van een VN-onderzoeksmissie over Myanmar, onderzoek van actiegroepen Justice for Myanmar en Burma Campaign UK en overleg met andere organisaties.

Schoonveegoperatie

In 2017 werden naar schatting 10.000 Rohingya-moslims gedood tijdens een militaire schoonveegoperatie in het westen van Myanmar. Een miljoen Rohingya vluchtten de grens over naar buurland Bangladesh waar ze sindsdien in overvolle vluchtelingenkampen een uitzichtloos bestaan leiden.

Meta zegt inmiddels actie te hebben ondernomen om de veiligheid van mensen te waarborgen. Maar drie jaar geleden gaf CEO Mark Zuckerberg toe dat het bedrijf niet genoeg had gedaan om het aanzetten tot geweld en haatzaaien tegen de Rohingya te voorkomen. Zo werd bijvoorbeeld niet actief de content in de lokale talen gecontroleerd, ondanks vele waarschuwingen.

De advocaten van de Rohingya beschuldigen Facebook ervan „bereid te zijn de levens van de Rohingya op te offeren voor een betere marktpenetratie in een klein land in Zuidoost-Azië.”

Staatsgreep

Het sociale netwerk heeft meer dan 22 miljoen gebruikers in Myanmar en is voor velen het enige internetkanaal dat ze gebruiken. Het bedrijf had na de staatsgreep door generaal Min Aung Hlaing in februari al aangekondigd dat het alle pagina’s die zijn gelieerd aan het leger zou verbieden te adverteren op het sociale netwerk.