’Institutioneel racisme zat Soumaya niet in de weg’

Binnenland

Kick Out Zwarte Piet in Volendam: demonstranten bekogeld met oliebollen

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft zaterdagmiddag korte tijd onaangekondigd gedemonstreerd in Volendam tegen Zwarte Piet en wat zij „structureel racisme” noemen in het dorp. De politie heeft de enkele tientallen demonstranten weer hun eigen (twee) bussen in begeleid en die zijn rond 13.00 ...