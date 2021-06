Douane onderschept 700 kilo cocaïne in haven Rotterdam

De cocaïne was verstopt in een container volgeladen met bananen. De container stond op een schip dat op 1 juni vanuit Colombia was aangekomen in de haven van Rotterdam.

De container was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht. Het bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken, zo schrijft het Openbaar Ministerie.

HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek.

De drugs zijn vernietigd.