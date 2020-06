Restaurateur verpest schilderij, gezicht maagd Maria verminkt

1200 euro betaalde de man voor de restauratie, maar tevreden met het eindresultaat is hij allerminst. En dat is niet zo gek, het gezicht van de maagd Maria is totaal onherkenbaar. Er zijn twee pogingen gedaan om het te herstellen, maar dat mocht niet baten. Het gaat om het doek ’De Onbevlekte Ontvangenis’ uit circa 1680.

„Ik denk niet dat deze man - of deze mensen - restaurateurs genoemd moeten worden. Laten we eerlijk zijn: het zijn klunzen die het verknoeien. Ze verwoesten dingen”, zo laat een professor van de School voor Conservatie en Restauratie weten aan The Guardian. „We zien dit keer op keer gebeuren en het blijft maar doorgaan.”

Hij pleit er dan ook voor dat er betere regels voor het vakgebied moeten komen. „Het hoeft niet bovenaan de prioriteitenlijst te staan, want het is niet net zo belangrijk als bijvoorbeeld de gezondheidszorg of werkgelegenheid, dat zijn belangrijke dingen. Maar dit is onze geschiedenis.”

In 2012 ging het in Spanje ook al eens faliekant mis. Een vrouw wilde toen de fresco ’Ecce Homo’ op laten knappen, maar ook dat kwam verwoest terug.